الموسيقار خالد حماد يجري بروفات حفله بالأوبرا (صور)

يستعد المؤلف الموسيقي خالد حماد، لتقديم حفل جديد بدار الأوبرا المصرية، بصحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة الموسيقار ناير ناجي، المقرر إقامته الأربعاء 23 نوفمبر الجاري، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار خالد حماد، باقة من ألمع مؤلفاته الموسيقية التي قدمها في السينما والدراما المصرية والأعمال المسرحية؛ منها: «ضحك ولعب وجد وحب»، و«صعيدي في الجامعة الأمريكية» و«همام في أمستردام» و«شورت وفانلة وكاب» و«الجسر».

بلية ودماغه العالية.. أبرز المقطوعات الموسيقية لـ خالد حماد

كما يُقدم مقطوعات موسيقية خاصة بأفلام «بليه ودماغه العالية»، «رشة جريئة»، «أصحاب ولا بيزنس»، «غبي منه فيه»، «أمير الظلام»، «اللي بالى بالك»، «التجربة الدنماركية»، «رحلة حب»، «بحبك وأنا كمان»، «كلم ماما»، وغيرها.

معلومات عن خالد حماد

خالد حماد، هو مؤلف موسيقي وملحن ومخرج سينمائي ومنتج، تخرج في المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار قسم تأليف وقيادة بتقدير عام جيد جدا عام 1995، ثم التحق بـ المعهد العالي للسينما (مصر) قسم إخراج، وتخرج بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف عـام 2000، وأخرج أكثر من فيلم تسجيلي وروائي قصير؛ منها: عبدالله والبحر، عليك واحد، شجرة التوت.