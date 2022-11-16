مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي: مصر قادرة على توليد وتصدير الهيدروجين الأخضر

أبدت كادري سيمسون، مفوض الطاقة لدى المفوضية الأوروبي، سعادتها لزيارة مصر للمرة الثانية، بعدما زارت في يونيو الماضي القاهرة، بينما المرة الثانية لحضور COP27، متابعة: «هناك تعاون وثيق بين الاتحاد الأوروبي ومصر».

«سيمسون»: وزير البترول المصري دعمنا في مشكلة الطاقة

وقدمت «سيمسون» خلال كلمتها بإحدى جلسات «يوم التنوع البيولوجي»، ضمن فاعليات قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، الشكر للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه للاتحاد الأوروبي، قائلا: «كنا نكافح مع مشكلة الطاقة في أوروبا».

وتابعت: «في الاتحاد الأوروبي نحول أنظمة الطاقة لدينا بناء على أهداف المناخ واتفاقية باريس، وكذلك للاستجابة للأزمة الروسية الأوكرانية فإننا نغير القرارات الخاصة بنا بحيث لا نعتمد على الوقود الأحفوري القادم من روسيا، والهيدروجين الأخضر سوف سيمكننا من تحقيق هذا، ومصر تستطيع أن تكن المنتجين للهيدروجين الأخضر».

وواصلت: «لكي نلبي احتياجاتنا الوطنية فإننا نستطيع استيراد الهيدروجين الأخضر من دول مثل مصر لتلبية احتياجاتنا إضافة للهيدروجين الأخضر الذي نقوم بإنتاجه على مستوى أوروبا».

مصر لديها طاقة متجددة هائلة

واستكملت: «مصر لديها طاقة متجددة هائلة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ولذلك تستطيع أن تولد الهيدروجين الأخضر وأن تكون مُصدر له، وتستطيع أن تُصدر الوقود المُصنع الآخر».

وأفادت بأنَّ COP27 يعتبر علامة على أهمية هذه الشراكة، وهناك الكثير من الإمكانيات لتعزيز تحول الطاقة في بلداننا، ومصر أحد الشركاء الأوائل الذين نوقع معهم هذه الشراكة، ونتمنى أن هذا سيكون بداية للشراكة في مجال الطاقة المتجددة في منطقة المتوسط وتتبعه اتفاقات أخرى، وسنعمل معا للنظر للبنية التحتية للهيدروجين واحتياجات التمويل وحلول النقل والمسائل التنظيمية.

وأوضحت أنَّ «هذا سيسهم في وجود إطار عالمي لسوق الهيدروجين بما في ذلك إجراءات السلامة المهمة، ونتطلع لنظام الطاقة المستقبلي وعلينا ألا نفقد رؤية الاحتياجات الأساسية بحيث نحقق العدالة للجميع، لذلك نحن سعداء بأننا اتفقنا كذلك على أن الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي سوف يأخذ في الاعتبار العلاقة بين الطاقة والمياه والغذاء».