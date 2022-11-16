بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«إنقاذ الطفولة» الدولية على هامش COP27

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للوزارة، وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، على هامش فعاليات قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية «27-COP» بشرم الشيخ.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، وتامر كيرلس مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بمصر.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز نطاق التعاون والشراكة بين الطرفين في إطار العمل على قضية التغير المناخى، بما في ذلك دمج البعد المناخى في العمل المجتمعي وتعزيز دور المجتمع المدني والمتطوعين.

رفع الوعي بمفاهيم آثار التغير المناخي

كما يهدف البروتوكول إلى مواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز جهود المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي ومشاركة المتطوعين ونشر المفاهيم البيئية المختلفة مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية خاصة للأطفال والشباب وبذل مزيد من الجهود المشتركة، طبقا للأولويات والاستراتيجية الوطنية للحد من التغيرات المناخية وتطوير وتنسيق جهود المتطوعين والمجتمع المدني لخدمة القضية، ودعم الجهود في المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» على مستوى الجمهورية، في تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي.

كما يهدف البروتوكول إلى تعزيز دعم الوزارة لحملة هيئة إنقاذ الطفولة «جيل الأمل» التي أطلقتها الهيئة في العام الجاري، وستستمر لمدة خمس سنوات.

دعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع قضايا تغير المناخ

وتدعو الحملة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع قضايا تغير المناخ من خلال ضمان التمويل العادل وإعطاء الأولوية لحقوق الطفل ومشاركة الأطفال والشباب في التصدي للتغير المناخي، من خلال رفع وعي الأطفال بتلك القضية وتأثيرها وتمكين الأطفال من خلال دعم حملاتهم وتشجيعهم للتعبير عن أفكارهم وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وبناء قدرات العاملين بالوزارة بضرورة التصدي لآثار التغيرات المناخية.