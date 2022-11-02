رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: فاتورة تخريب الماضي ندفع ثمنها الآن

أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال كلمته في مؤتمر النقابات المهنية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما يراهن على تكاتف الشعب، ونقول له من منبرنا «أننا خلفك يا سيادة الرئيس، من أجل أمن واستقرار وطننا».

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تأسس في مارس 2021، ويجمع المؤسسات والجمعيات والهيئات التنموية، لمساعدة الفئات الاكثر احتياجا، وبالفعل قدمنا مساعدات كثيرة عينية ونقدية في كل ربوع مصر.

اتحاد الجمعيات الأهلية

وأشار رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إلى أن التحالف يقدم خدماته، لأكثر من 600 ألف أسرة من خلال مؤسسة حياة كريمة، وبرنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقال إن الرئيس السيسي دعا للحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وأن تشارك فيه جميع القوى الوطنية باستثناء من حمل السلاح فى وجه أبناء الوطن.

وأضاف عبد القوى، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، تم تشكيله ليضم خبرات وقامات وطنية كبيرة، وتم تقسيم المقترحات لـ3 محاور أساسية هي المحور السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، وجرى تحديد لجان لمناقشة كل المقترحات.

وأضاف طلعت عبد القوى خلال كلمته، أن المادة 77 بالدستور المصري، تتحدث عن دور النقابات المهنية وأهمية دورها، ونحتاج حاليا تعديل قانون النقابات الذي عفا عليه الزمن.

هناك استهداف للدولة المصرية

وأكد أن هناك استهداف للدولة المصرية، ولابد من الوقوف على قلب رجل واحد، والتصدي لكل محاولات النيل منها، مؤكدا أن فاتورة التخريب الذي حدث في الماضي، دفعنا جميعا ثمنها غاليا.

ودعا جميع المشاركين فى المؤتمر، بأن يكونوا إيجابيين، في مواجهة المؤامرات الخبيثة.