نائب رئيس «المفوضية الأوروبية»: مصر لديها طاقة طبيعية تتخطى احتياجاتها

أبدى فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤول عن المناخ، سعادته بإعطاء قوة دفع جديدة في التعاون بمجال الطاقة، قائلًا: «لقد اتفقنا مع مصر أثناء اجتماعات قمة المناخ هذا الأسبوع على هذا الأمر، ونحن هنا نعقد هذا الاجتماع اليوم».

العالم يتغير بطريقة سريعة والتحديات تتزايد

وأضاف «تيمرمانس» خلال كلمته بإحدى جلسات «يوم التنوع البيولوجي»، ضمن فاعليات قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، أن العالم يتغير بطريقة سريعة والتحديات تتزايد، وإذا أردنا أن نقوم بما وعدنا به في جلاسكو وأن نحافظ على 1.5 درجة مئوية، فيجب أن نقوم بإزالة الكربون من الاقتصاد والمجتمع بشكل أسرع، وذلك من خلال تغيير طريقة الصناعة، ونريد أن نعطي قوة دفع للصناعة والكهرباء مهمة لكي نفعل ذلك ولكن الكهرباء غير كافية وحدها، وفي حاجة إلى الهيدروجين الأخضر حتى نفعل هذا.

وتابع: «ونحن من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر نتفق مع الطلب عليه، وأرى أن مصر في مكان رائع للغاية، لأن هذه التنمية سوف تحدث في منطقة البحر المتوسط بشكل عام وأفريقيا».

واستكمل: «إذا نظرنا إلى الظروف الطبيعية التي تتمتع بها مصر فلديكم الكثير من الطاقة الشمسية والرياح، وتتخطى احتياجاتكم لتوليد الكهرباء مما يعني أن هذه الإمكانيات يمكن الاستفادة منها لتصنيع الهيدروجين الأخضر، وهذا يمكن أن يكون جزء من عملية التصنيع المستدام لديكم، ويجعلكم جزء من السوق العالمية الجديدة للهيدروجين الأخضر».

نحن بحاجة إلى معايير اتفاق لإطلاق التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ

وواصل: «أشعر بالحماس لأنني أمثل المفوضية الأوروبية والمشاركة في التنمية وتطوير الأمر، وأرى الكثير من الفرص لدينا، وأهم شيء بالنسبة لنا أن نرى كيف يمكن أن نزيد هذا الإنتاج بسرعة لكي نلبي الطلب، لأن باقي العالم يتطور في نفس الوقت ولا ينتظر، لذا نحن في حاجة إلى معايير اتفاق بشأن تطوير هذه المعايير وإطلاق التمويل الذي نحتاج إليه، والسلطات يجب أن تخلق الظروف المناسبة بحيث نحصل على التمويل ويأتي المستثمرين».