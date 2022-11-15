شروط وخطوات حجز الوحدات التجارية والإدارية بحدائق أكتوبر وقنا الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، طرح عدد من المحلات التجارية والوحدات الإدارية، داخل مدينتي حدائق أكتوبر وقنا الجديدة، بمساحات مختلفة، للمواطنين الراغبين في الحصول على فرصة عمل من سكان المدينة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات حجز وحدة تجارية وإدارية بمدينتي حدائق أكتوبر وقنا الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز مدينة أسيوط الجديدة.

مدينة حدائق أكتوبر

- طرح 10 محال تجارية، وصيدليتين، بمساحات تتراوح ما بين (16 متر2 :67 متر 2 م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة.

- طرح وحدتين إدارية ومهنية بمساحة (30 متر 2 و60 متر 2)، بسوق منطقة ابني بيتك 1 قطاع (أ) بالمدينة.

- البيع بنظام المزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 7/12/2022.

- إتاحة كراسات الشـروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

مدينة قنا الجديدة

- طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح ما بين (12 متر2: 28 متر2).

- طرح مخبز نصف آلي بمساحة حدود السور الخارجي (874.5 متر 2)، شاملة مساحة المباني (117.70 متر 2)، والمقام بالمنطقة 2 بالامتداد الشمالي بالحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة.

- البيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 25/12/2022.

- إتاحة كراسات الشـروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة.

شروط الحصول على الوحدات بالمدن الجديدة

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، تطرح عدد كبير من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وقطع الأراضي، داخل المدن الجديدة، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بشروط معينة.

وتعد من أبرز الشروط التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق، للحصول على الوحدات السكنية، أن يكون المواطن المتقدم للحجز، من قاطني المدينة المطروح بها الوحدات السكنية، أو العاملين بها، وألا يكون قد حصل على وحدة، أو قطعة أرض من قبل.