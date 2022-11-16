يريطانية في شرم الشيخ تشيد بـCOP27: مصر عظيمة وشعرت بأمان وبيئة نظيفة

من أرض مدينة السلام شرم الشيخ، يتحدث الآلاف من السائحين، عن جمال تلك المدينة الخضراء، تزامنا مع استضافة مصر، لقمة المناخCOP27، بحضور عدد من رؤساء الدول، للوصول لحلول فعالة والخروج بتوصيات بشأن التغيرات المناخية، بينهم فريدا ويلكينسون، من مدينة «والسال» الإنجليزية، الصناعية، حيث أكدت على أن مصر عظيمة.

ربما لم يستطع البعض المشاركة في فعاليات وجلسات قمة المناخCOP27، لكن كانت الإشادات واضحة بالتنظيم الهائل والحدث الذي هز العالم، وكانت من بين السائحين، الذين أشادوا بما يحدث على أرض مدينة شرم الشيخ، بينهم، « فريدا »، التي قضت العطلة الصيفية في المدينة الخضراء، معبرة عن سعادتها، وفق حديثها لـ«الوطن»، موضحة أبرز ما شاهدته في شرم الشيخ ومؤتمر قمة المناخCOP27.

«ويلكينسون»: قمة المناخ عظيمة

«أعمل مدير فرع في شركة للتوظيف، وقررت أنا وأصدقائي قضاء الإجازة الصيفية في مصر تحديدا شرم الشيخ، شعرت بأمان كبير منذ أن خطت قدمي تلك المدينة، الجميع يُحسن ضيافتنا في كل المناطق والشوارع، الأهالي مضيافة لحد كبير»، عبارة تحدثت بها الإنجليزية فريدا ويلكينسون، الحديث عن كواليس تواجدها في شرم الشيخ.

أضافت السائحة: «الرحلة كانت مشوقة جدا، سمعت عن تنظيم مؤتمر قمة المناخ ووجدت بالفعل تغييرا كبيرا على أرض مصر، الجميع يسعى لبيئة نظيفة خالية من الملوثات، رأيت العديد من المبادرات والمشاريع الصديقة للبيئة في المنطقة الخضراء».

الإشادة بأهل مصر وبجمال شرم الشيخ

كما تحدثت الأجنبية فريدا ويلكينسون، أيضًا عن سعادتها بالتواجد داخل مصر، إذ استطاعت زيارة الأماكن السياحية وتفقد المعالم الأثرية، مضيفة: «بعد عودتي لموطني أفتقد مصر كثيرا، خاصة الشواطئ في شرم الشيخ، والتعامل مع أهلها، الجميع كان يتسابق على تقديم وتوفير كل سُبل الدعم والضيافة، حقًا إن مصر عظيمة بشعبها، كما إن المدينة عبارة عن لوحة فنية تبهر من يراها من شد جمالها فأصبحت مدينة صديقة حقا للبيئة».