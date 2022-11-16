50 مليون جنية تكلفة مشروعات برتوكولات مياه الشرب والمجتمع المدني بسوهاج

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، توقيع ثلاث بروتوكولات للتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج وثلاث مؤسسات مجتمع مدنى وذلك فى مجال مد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة وتنفيذ الوصلات المنزلية للاسر الاولى بالرعاية، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وأوضح محافظ سوهاج أن تلك البروتوكولات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق التنمية المستدامة لجميع المواطنين، لافتا إلى أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى في كافة المجالات.

مساهمة المجتمع المدنى

. ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن مؤسسات المجتمع المدنى تساهم فى إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقريتى الصلعا والروافع بمركز سوهاج بطول 8.5 كيلو متر، ودق 9 آبار مياه ارتوازية، والتى يستفيد منها 145 ألف مواطن بقيمة 10.4 مليون جنيه.

كما تساهم بتنفيذ 11 كيلو متر طولى و 400 وصلة منزلية والتى يستفيد منه 16 ألف نسمة بقيمة 8 مليون جنيه.

وايضا بتنفيذ مد خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة بطول 11 كيلو متر ودق 5 آبار ارتوازية، والتى تخدم 87 ألف نسمة بقيمة 9.5 مليون جنيه.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

واكد رئيس مياه سوهاج أن مؤسسات المجتمع المدنى تقوم بتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى للاسر الاولى بالرعاية وانه تم استهداف تنفيذ 9400 وصلة، منزلية تخدم ما يقرب من 50 الف نسمة بقيمة 22 مليون جنيه.