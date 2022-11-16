وقفة احتجاجية في قمة المناخ تندد باختفاء جزر المحيط الهادي

تظاهر ما يقرب من 70 شخصًا في الساعات الأولي من فعاليات قمة المناخ، اليوم الأربعاء، في مدينة شرم الشيخ؛ احتاجًا على الأوضاع السيئة التي وصلت إليها بعض الجزر في المحيط الهندي وتأثرها بالتغيرات المناخية.

وقال أولاسي جيم أحد المشاركين في التظاهرة والمقيم في جزيرة فيشي في المحيط الهادي، إن أكثر من 30% من الجزر الموجودة في المحيط اختفت بسبب التغيرات المناخية.

اختفاء الجزر بسبب التغيرات المناخية

وأضاف «جيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش قمة المناخ: إن الجزر بدأت في الاختفاء بسبب الزلازل والبراكين والسيول والأعاصير التي تسببت فيها التغيرات المناخية بشكل كبير».

المحتجون يطالبون بقرارات مصيرية في قمة المناخ

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بإعداد استراتيجية دولية واتخاذ قرارات خاصة مع قرب انتهاء قمة المناخ؛ للحفاظ على الجزر بعد التغيرات التي تعرضت لها.

وأشار أولاسي، إلى أن الفاعلية شارك بها ممثلون لـ 17 دولة من الدول الأفريقية وأمريكا الشمالية والجنوبية، بسبب التغير الذي وصفه بالخطير داخل الجزر واختفاء أجزاء منها.

ومن المفترض، أن تتضمن فاعليات اليوم في قمة المناخ في شرم الشيخ، الحديث حول مخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها على بعض القارات والجزر وخاصة الواقعة في أفريقيا