ضبط 9 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن في أكتوبر

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من القبض على صاحب مخزن مواد غذائية «بدون ترخيص» في أكتوبر، لحجبه كميات كبيرة من السلع، تمهيدا لبيعها في السوق السوداء.

حجب السلع وبيعها بأزيد من السعر

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بالقبض على صاحب مخزن، يبلغ من العمر 32 سنة، مقيم في أكتوبر، لحجبه كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وبدون فواتير، بقصد بيعها في السوق السوداء، بأزيد من السعر الرسمي، محققًا من تلك العملية أرباحا غير مشروعة.

القبض على مدير المخزن

عثر داخل المخزن أثناء تفتيشه، على 4820 لتر زيت طعام، 2 طن و500 كيلو كاتشب، طن و500 كيلو دقيق فاخر، 500 كيلو كاري، وبلغ إجمالي وزن المضبوطات 4 أطنان و500 كيلو من السلع مجهولة المصدر، اللتي تبين أنها بدون أي فواتير.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم القبض عليه، واعترف المتهم بالواقعة المشار إليها، وأنه يدير المخزن ليحقق من ذلك أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللأزمة ضده، وتم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.