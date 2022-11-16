ضبط 108 أطنان أرز شعير في حملة ضد محتكري السلع بكفر الشيخ

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، عدة حملات تموينية على مدار 24 ساعة بمراكز «قلين، وسيدى سالم، وفوه، ومطوبس»، وذلك تنفيذًا للقرارات الوزارية وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمحاربة احتكار السلع خاصة الأرز الشعير والأبيض.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الأرز بلغت 108 أطنان، ففي مركز قلين تم ضبط سيارة محملة بكمية وقدرها 14 طنًا و880 كجم من الأرز الشعير، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم، وبمركز مطوبس تم ضبط سيارة محمله بكمية وقدرها 7 أطنان و860 كجم من الأرز الشعير وتم التحفظ على الكمية وتحرير المحضر اللازم.

تحرير 5 محاضر للتجار المخالفين

كما حررت الرقابة التموينية بالمديرية 5 محاضر للتجار المخالفين لتخزين كمية قدرها 75 طن أرز شعير ومنعها من التداول، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة، وتم ضبط سيارة بسيدى سالم محملة بكمية وقدرها 4 أطنان أرز شعير، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم، وتم ضبط 2 طن بمضرب المدعو «ا.ب.ع»، بمركز فوه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كما تم ضبط كمية من الأرز الشعير قدرها 5 أطنان بمضرب المدعو «م.ع.ى»، بمركز فوه، وتم تحرير محضر جنحة ضد صاحب المضرب، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

وبلغ إجمالي المضبوطات 108 أطنان و740 كجم أرز شعير، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.