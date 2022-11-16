ضبط أجنبي بتهمة الاتجار في العملات بالتجمع الأول

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول ويقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون وقيامه بالترويج لنشاطه الإجرامي من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وعثر بحوزته على مبالغ مالية محلية وأجنبية، بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير 458 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

وفي سياق مغاير، أعلنت وزارة الداخلية عن تحرير 458 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.