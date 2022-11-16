ضبط 10 متهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

حملات أمنية لمواجهة الخارجين عن القانون

وأسفرت جهود الحملات، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بحوزة 10 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية.

كما جرى تنفيذ 2428 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات لمواجهة الخارجين عن القانون.