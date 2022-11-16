عاجل.. إخلاء سبيل المتهمة في حادث مصرع بطل التايكوندو بالغردقة

أصدرت الأجهزة المختصة، قرارًا بإخلاء سبيل المتهمة في حادث مصرع لاعب المشروع القومي للموهوبين، البطل الأوليمبي في لعبة التايكوندو، الذي لقي مصرعه في حادث سير، حيث صدمته سيارة مسرعة تقودها تلك السيدة بشارع الحجاز أمام الصالة المغطاة عقب خروجه بعد انتهاء التمرين.

توافد كبير على العزاء

وأقامت أسرة البطل، سرداق عزاء، الذي شهد توافدا كبيرا من المواطنين والذين غالبهم الحزن لوفاة البطل الأولمبي، كما تقدم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بواجب العزاء في الراحل، معربا عن خالص العزاء للبطل ضحية الحادث الأليم.

حادث الغردقة

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي قسم شرطة أول الغردقة إخطار بحادث صدم سيارة في شارع الحجاز بالغردقة.

أسفر الحادث عن مصرع البطل الأولمبي إبراهيم أحمد عبد الجليل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت التصريح بدفن الجثمان وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بحضور عدد كبير من المواطنين بالغردقة.