انتشال جثماني غريقين في ترعة بكفر الشيخ.. والبحث جار عن صديقهما

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأربعاء، من انتشال جثمانين لشخصين لقيا مصرعهما غرقا إثر انقلاب سيارتهما بترعة ميت يزيد بطريق كفر الشيخ الحامول من أمام قرية الخادمية، وجارى البحث عن شخص ثالث، وجرى نقل الجثمانين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

ملابسات الواقعة

تلقي اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة ميت يزيد من أمام قرية الخادمية بطريق كفر الشيخ، الحامول، وجرى انتشال جثمانين عبر قوات الإنقاذ النهري، وجار البحث عن شخص ثالث كان برفقتهما.

البحث جار على المفقود الثالث

وتبين من خلال فحص الجثمانين، أنهما لشخصين وهما محمد محمود، وصبري عبد المنعم، نجل عمه، وجرى التمشيط لقاع الترعة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري حول وجود مفقود ثالث من عدمه، تم تحرير محضر بالواقعة، وجرى العرض علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.