رئيس جامعة أسيوط يلتقي الملحق الثقافي الكويتي ويرحب بالطلاب الوافدين

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عمق العلاقات العلمية والثقافية والروابط القوية التي تجمع الشعبين المصري والكويتي، قائلًا إن الجامعة تفتح أبوابها للطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية.

وأضاف أن الجامعة تضم نحو ما يقرب من 7000 من الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية الشقيقة، لما توفره من عوامل جذب لهم من تقديم الخدمات و البرامج العلمية والدراسية المتميزة ، و توفيرها الرعاية الصحية اللازمة لهم من خلال مستشفياتها الجامعية ، والرعاية الاجتماعية من خلال المدن الجامعية ومباني الإسكان الفاخر إلى جانب دار الضيافة، ومساعدتهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية من خلال فتح أبواب القرية الأولمبية و التي تضم أحدث الملاعب الرياضية للألعاب الفردية والجماعية ونوادي الجامعة التي تفتح أبوابها مجاناً للطلاب الوافدين بالجامعة.

الملحق الثقافي لدولة الكويت

جاء ذلك خلال استقباله للدكتور عبد الرحمن الرجعانى الملحق الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، ومحمود سلامة بالدراسات العليا المركزية بالجامعة.

توفير مناخ آمن للوافدين

وأشار الدكتور أحمد عبدالمولى إلى أن الطلاب الوافدين محل اهتمام من إدارة الجامعة التي تعمل جاهدة على حل كافة المشكلات التي قد تواجههم وتوفر لهم مناخ مناسب لمزاولة حياتهم التعليمية وهو الأمر الذي يتوافق مع مبادرة الدولة المصرية «إدرس في مصر»، الهادفة إلى جذب الوافدين للدراسة فى مصر فى كافة جامعاتها من أجل الوصول إلى تأهيل الطالب الوافد علميا وعمليا لكي يكون مؤهلا ومتميزا للعمل وسفيراَ للجامعة عند عودته لوطنه.

العلاقات المشتركة بين الدولتين

وأشاد الدكتور عبد الرحمن الرجعانى بمكانة جامعة أسيوط وتميزها التاريخي والثقافي والعلمي، وبمركزها المتقدم فى التصنيف الدولي على مستوى الجامعات العالمية، فضلاَ عن كونها من ضمن 7 جامعات مصرية معتمدة لدى دولة الكويت، وسعيها إلى تطوير منظومتها التعليمية بشكل مستمر، موجها شكره لإدارة الجامعة عن ما تقدمه من خدمات تعليمية متميزة لطلاب دولة الكويت، وشهد ختام اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.