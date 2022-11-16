بأثاث من مخلفات الورق.. «هاو شانج وانج» يبهر زوار COP27: تايواني أصلي

على كرسي من الورق صنع في تايوان، يجلس هاو شانج وانج، يشرح لزائري وضيوف جناح تايوان كيف استطاع تصنيع الأثاث بالكامل من ورق معاد تدويره بنسبة 100%، للحفاظ على الغابات والأشجار والحد من استخدام أخشابها في صناعة الأثاث.

«وانج» يشارك في قمة COP26 بدعم من شركته

استطاع «وانج»، المشاركة في قمة COP26، بدعم من الشركة التي يعمل فيها بتيوان، وفق تصريح خاص لـ«الوطن»، معبرا عن سعادته بما شاهده من تنسيق وتنظيم بالمؤتمر: «شركتي في تايوان دعمت من قبل صندوق التعاون الدولي والتنمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف قمة المناخ لعرض مشروعاتي والترويج لها».

منتجات « هاو شانج وانج»، الصديقة للبيئة جذبت أنظار رواد القمة بحسب تعبيره: «كافة المنتجات صديقة للبيئة وهناك إقبال عليها في الفترة الماضية باعتبارها من المشاريع الصديقة للبيئة والتي لاتحتاج إلى مصانع كبرى».

مشروع «وانج» يتمد على تجميع الورق لإعادة تدويره

يعتمد مشروع «وانج»، على تجميع الورق لإعادة تدويره، ليدخل في ماكينات خاصة به يتم فيها فرمه وعجنه للخروج بمنتج قابل لإعادة التصنيع خاصة في الأثاث: «نجمع الورق ونعيد تدويره ونصنعه».

يمر الورق بمراحل كثيرة، حتي يخرج بشكله النهائي كأثاث صالح للاستخدام، وفق «وانج»: «يتم ضغط الورق بشكل معين للحصول منه على كثافة معينة تتحمل صناعة الأثاث ومنه يتم تحويله إلى كراسي ومناضد شبيهة بالمصنوعة تماماً من الخشب».

يعتبر مشروع الشاب التيواني، مميزا، لاعتماده كليا على الورق، وفقا له: «ما يميز المشروع هو اعتماده على الورق المستخدم بالفعل من قبل بدلاً من أخشاب الأشجار وهو ما يوفر عمليات تصنيع الخشب وانخفاض تكلفة المواد الخام باعتبارها من النفايات».

التقى «هاو شانج وانج»، العديد من المشاركين في قمة المناخ في الجناح الخاص به بالمنطقة الزرقاء في شرم الشيخ على مدار الفترة الماضية، موجهاً الشكر للحكومة المصرية على تنظيمها لقمة المناخ وظهورها بشكل يليق بمصر أمام العالم: «تعرفت على أصدقاء من دول كثيرة، وسعدت جدا بتنظيم مصر واستضافتها لهذه القمة».