«هدير» عن مشاركتها بمعرض سيدات شرم الشيخ: قمة المناخ فرصة حقيقية لنا

منتجات يدوية متنوعة، صُنعت بأيدي هدير الشريف، التي تم اختيارها للمشاركة في معرض سيدات شرم الشيخ للمشغولات اليدوية المتنوعة، بين إكسسورات خرز النول والبايوتي المجسم، المقام حالياً على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ «COP27»، وتعرض منتجاتها بين 12 سيدة تقف في المكان المخصص لها لعرض إبداعاتها، بعد ترشيحها للمشاركة من قِبل نائب محافظ جنوب سيناء لتمثيل بلدها بمنتجات صديقة للبيئة.

هدير الشريف، 36 عاماً، إحدى السيدات المشاركات، اتّجهت لتعلم المشغولات اليدوية بعد حصولها على دبلوم تجارة، حيث تصمّم الأشكال المختلفة من خرز النول لصنع إكسسوارات مجسّمة، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «الأول كنت واخدة الموضوع هواية، وبالممارسة بدأت أركز أكتر وحولته لمشروع وشغلي كله مستوحي من سيوة، وكنت بادرب البنات والستات عليه، وقمة المناخ فرصة حقيقية لنا».

تشارك «هدير» في معارض بشرم الشيخ

انتقلت «هدير» مع زوجها من القاهرة إلى شرم الشيخ، وبدأت خطوة جديدة في حياتها، بالمشاركة في معارض كثيرة، منها معرض الزهور، وعرضت تصاميمها المختلفة من إكسسوارات النول، وما يسمى بـ«البايوتي» المجسّمة بأشكال مختلفة، لافتة إلى أن إكسسوار خرز النول يستغرق من أسبوع إلى 10 أيام في تنفيذه، أما البايوتي فيستغرق 3 أسابيع وأكثر: «بشتغل كويس وباخد وقت عشان أطلع الحاجة مظبوطة».

تعرض «هدير» مشغولاتها اليدوية بشرم الشيخ

وقع الاختيار على «هدير» لتصبح ضمن قائمة 12 سيدة، المختارات لعرض منتجاتهن اليدوية في معرض سيدات شرم الشيخ، المقام على هامش فعاليات قمة المناخ «COP27»، بإشراف الدكتورة إيناس حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء: «الحدث مهم بالنسبالي ودعم كبير لشغلي، وسوقت لنفسي قدام مختلف الجنسيات».