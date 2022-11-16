«العليا للفيروسات»: مصر خالية من أي متحورات جديدة لكورونا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر خالية حتى الآن من أي متحورات جديدة لفيروس كورونا.

أوميكرون «ba4- ba5»

وأضاف أن السلالات المنتشرة بين المصابين بالمرض لأوميكرون «ba4- ba5»، مضيفاً أن التحليل الجيني لم يثبت وجود طفرات جديدة للفيروس ولم يتم الإعلان رسميا عن سلالات جديدة، مؤكداً عدم وجود علاقة بين فيروس كورونا والفيروس المخلوي المنتشر بين الأطفال.

العليا للفيروسات: متابعة لحظية لوضع الفيروسات في مصر

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية لـ«الوطن»، أن الفيروس المخلوي ليس جديد وهو قديم ويصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، مؤكداً أن هناك متابعة لحظية لحركة الفيروسات من المراكز البحثية والوضع الصحي الراهن الخاص بفيروس كورونا، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالمرض وضرورة الحصول على اللقاحات المخصصة لمجابهة انتشار الفيروسات التنفسية ومن بينها لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية.