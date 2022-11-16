جمال سليمان وسولاف فواخرجي ونجوم سوريا يستعدون لحضور عرض «السباحتان»

يعرض مساء اليوم، فيلم «السباحتان»، الذي يشارك في بطولته كندة علوش وأحمد مالك، ويشهد عرضه اليوم، بمهرجان القاهرة السينمائي بالدورة الــ44.

وسيحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور بالفيلم، من بينهم عدد من النجوم السوريين مثل جمال سليمان، سولاف فواخرجي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين المصريين، مثل أحمد الفيشاوي، محمد فراج وليلى علوي وإلهام شاهين وغيرهم من الفنانين.

معلومات عن فيلم السباحتان

وفيلم «السباحتان» من إنتاج المملكة المتحدة، والفيلم من الأفلام الطويلة، إذ يتخطى الساعتين، وتدور أحداثه حول رحلة سباحتان سوريتان، يمران برحلة خطرة ويستخدمان مهارتهما في السباحة، ومن أبطال الفيلم أحمد مالك، كندة علوش، منال عيسى، نتالي عيسى، علي سليمان، ويشارك أيضا في بطولة الفيلم الفنان الألماني ماتياس شوايغوفار.

نشاط كندة علوش

يذكر أن كندة علوش تعيش حالة من النشاط الفني الكبير، فعرض لها مؤخرا فيلم «نزوح»، الذي عُرض في كان وتدور قصته بعد سقوط القنابل على دمشق، واقتراب الخطر، يرفض معتز الهروب واللجوء إلى دولة أخرى، بينما يصبح على زوجته هالة وابنته زينة الاختيار ما بين البقاء أو المغادرة.

ويقوم ببطولته كل من كندة علوش، سامر المصرين نزار العاني، هالة زين، ومن تأليف وإخراج سؤود كعدان.

أما عن الأعمال الدرامية، فكانت آخر أعمال كندة علوش مسلسل «ستات بيت المعادي» مع تارا عماد وأحمد وفيق، إنجي المقدم، نهال كمال، ميرهان حسين، إنتصار، أميرة العايدي، إنجي كيوان، يوسف عمر.