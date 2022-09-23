جمال سليمان: بدايات مهرجان القاهرة للدراما مبشرة

أعرب الفنان جمال سليمان عن سعادته لحضور الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، موضحًا: «والله أنا سعيد جدًا وعشان كده جيت على طول».

جمال سليمان يتذكر مهرجان الاذاعة والتلفزيون بمصر

وأوضح «سليمان» خلال لقاء خاص مُسجل مع الإعلامي رامي رضوان على هامش حفل الدورة الأولى للمهرجان، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أنه من أفضل ما حدث له في بداية مسيرته الفنية هو حضوره مهرجان الإذاعة والتلفزيون بمصر، والذي كان يحتفي بالإنتاج الدرامي والإذاعي في الوطن العربي، لافتًا إلى أنه حصل على جائزة أفضل ممثل في هذا المهرجان أكثر من مرة.

ولفت جمال سليمان إلى أن هذا المهرجان كان سبب حضوره مصر لأول مرة، معربًا عن أمله في أن يكون مهرجان القاهرة للدراما بديلا قويًا لمهرجان الإذاعة والتلفزيون، مشيرًا إلى أن البدايات مبشرة، ورئاسة الدكتور يحيي الفخراني للدورة الأولى أعطته معنى كبير جدًا.

وتحدث جمال سليمان عن دوره في مسلسل الاختيار، قائلًا: «كان مسلسل ناجح والجمهور كان ينتظر الجزء الثالث، وكان فيه جودة وتمثيل رائع والموضوع كان يهم الناس، والجزء الثالث كان مميزًا وكان فيه تسجيلات ووثائق، عشان محدش يقول كتابة من طرف واحد».