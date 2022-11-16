إصابة 7 طالبات باختناق بعد استنشاق «جاز» استخدمته عاملة في تنظيف مدرسة ببورسعيد

أصيبت 7 طالبات باختناق، اليوم الأربعاء، في المدرسة الفنية الصناعية بمنطقة الحرية ببورسعيد، إثر استنشاقهن «جاز» قامت عاملة باستخدامه في تنظيف المدرسة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسماء الطالبات المصابات

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول إلى مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، الطالبات: «شروق كامل وفرحة عبد الناصر وجنة أشرف وبسملة البغدادي وأميرة عاطف وهايدى محمود وبسملة ممدوح فتحي»، وأعمارهن 15 سنة، مصابات باختناق إثر استنشاق جاز، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهن وعمل الأشعة اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الطالبات أصيبن باختناق إثر استنشاقهن جاز كانت تستخدمه عاملة النظافة في تنظيف أرضيات الفصول والحمامات بالمدرسة الفنية الصناعية بمنطقة الحرية بحي الزهور.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.