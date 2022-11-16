إصابة شخصين في تصادم سيارة ودراجة نارية بطريق إسكندرية الصحراوي

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالكيلو 44 طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهما والتحفظ على الدراجة النارية والسيارة وقائدها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حادث طريق «إسكندرية الصحراوي»

ورد إخطار إلى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث الجيزة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالكيلو 44 طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي اتجاه الإسكندرية دائرة المركز.

وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع الحادث بين دراجة نارية بها شخصين السائق ومرافق له وسيارة، اصطدمت السيارة بالدراجة النارية مما أدى إلى سقوط مستقليها أرضًا.

إصابة السائق ومرافقه بكدمات متفرقة بالجسم

وتبين من الفحص، أنَّ الحادث أسفر عن إصابة السائق ومرافقه بكدمات متفرقة بالجسم وبسحجات، وأيضًا تهشم بالجانب الأمامي الأيمن من السيارة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي.

وبمواجهة سائق السيارة، تبين أنَّه مهندس ميكانيكا، 44 سنة، مقيم بالإسكندرية اختلت عجله القيادة بيده، وسائق الدراجة 40 سـنة، ومرافقة 43 سـنة، مقيمين بالقناطر مصابين، وجرى التحفظ على الدراجة النارية والسيارة وقائدها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.