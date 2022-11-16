مباحثات مع «ميتا» للارتقاء بقدرات الشباب في قرى «حياة كريمة»

عقدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع شادن خلاف، رئيس شركة ميتا للسياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، لبحث سبل التعاون مع الشركة، وفرص الارتقاء بقدرات الشباب في قرى مبادرة «حياة كريمة».

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

تعاون مع «فيتا» لتنمية قدرات العاملين بـ«التخطيط»

وشهد الاجتماع استعراض أهم مجالات التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة العالمية، من خلال استخدام تكنولوجيا الميتافيرس في وضع الخطط المستقبلية وكذلك مجالات التدريب ورفع قدرات العاملين بالوزارة وكذا المشاركة في المبادرات التي تطلقها الوزارة لبناء وتطوير قدرات الشباب المصري، كمشروع رواد 2030.

تدريب شباب «حياة كريمة»

كما جرى استعراض فرص التعاون فيما يخص مبادرة حياة كريمة وتدريب الشباب في قرى المبادرة الرئاسية، والارتقاء بقدراتهم ودعمهم للاستفادة من منصات شركة ميتا.

جاء الاجتماع بحضور العقيد مصطفى السحلي، نائب رئيس للعلاقات الحكومية بشركة محرم وشركاه للسياسات العامة، العميد شريف بنداري نائب رئيس السياسات العامة بالشركة، ايوان جريفون مدير استراتيجية التنمية المستدامة بشركة ميتا، سارة جاد محلل سياسات عامة.