طرح مزايدات علنية لعدد من الشواطئ وأماكن انتظار السيارات في الإسكندرية

أعلنت الإدارة العامة للشؤون المالية «إدارة التعاقدات» بمحافظة الإسكندرية عن طرح مزايدات علنية عامة لعدد من الشواطئ و أماكن انتظار السيارات.

ووفقا لبيان محافظة الإسكندرية، إن آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة 12 ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة للمزايدات العلنية كالتالي:

طرح مزايدات علنية عامة لعدد من للشواطئ

1-عملية استغلال شاطىء باب البحر بنطاق حي الجمرك، بجلسة الأربعاء 30 نوفمبر الجاري.

-قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

2-عملية استغلال موقف انتظار سيارات الشهر العقاري بنطاق حي الجمرك بجلسة الخميس 1 ديسمبر المقبل.

-تبلغ قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

-تبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

3-عملية حق استغلال شاطىء الهانوفيل بنطاق حي العجمي بجلسة الأحد 4 ديسمبر المقبل.

-وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 200 ألف جنيه.

-تبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

4- عملية استغلال شاطىء كرير الغربي بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

-قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه.

-قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

5- عملية استغلال شاطىء أبو قير الغربي المميز بنطاق حي المنتزة ثان بجلسة الإثنين 5 ديسمبر المقبل.

-تبلغ قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه.

-تبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

6-عملية حق استغلال شاطىء أبو قير الشرقي المميز بنطاق حي المنتزة ثان.

-تبلغ قيمة التأمين المؤقت 150 ألف جنيه.

-تبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

7-عملية استغلال موقف انتظار سيارات بيتزا هت برشدي بنطاق حي شرقي جلسة الثلاثاء 6 ديسمبر المقبل.

-تبلغ قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه.

-تبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

8-عملية استغلال موقف انتظار سيارات بجوار محكمة الاستئناف ومبنى ديوان عام المحافظة بنطاق حي شرق وذلك بجلسة يوم الأربعاء 7 ديسمبر المقبل.

-تبلغ قيمة التأمين المؤقت 10 آلاف جنيه.

وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

9-عملية استغلال أماكن الانتظار في منطقة ومحيط مبنى مرور طوسون بنطاق حي المنتزة ثان وذلك بجلسة يوم الخميس 8

تبلغ قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه.

تبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

استغلال أماكن الانتظار في شارع جميلة أبو حريد

10- عملية استغلال أماكن الانتظار في شارع جميلة أبو حريد أمام البنك الأهلي المصري بنطاق حي المنتزة أول بجلسة الأحد 11 ديسمبر المقبل.

-تبلغ قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه.

-وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

11-عملية حق استغلال أماكن الانتظار في شارع جميلة أبو حريد، أمام بنك مصر بنطاق حي المنتزة أول بجلسة الإثنين 12 ديسمبر المقبل.

-تبلغ قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه.

-وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

كراسة الشروط والمواصفات

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية.

كما يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

يسدد التأمين المؤقت عند كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

سداد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال 3 سنوات، وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.