طرح 20 كابينة بشاطئ ستانلي في مزايدات علنية بالإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عن مواعيد طرح مزايدات «كبائن ستانلي»، المتمثلة في 20 كابينة على شاطئ «ستانلي» الشهير، ضمن عدة مواقع أخرى، بالإضافة إلى عدد من الشواطئ، التي يمكن استغلالها في مختلف أنحاء الإسكندرية.

تفاصيل مزايدات كبائن ستانلي

وبحسب ما أعلنته مصايف الإسكندرية، فإن مطعم وكافيتريا مبني ستانلي «2 مطعم العلوي» بنطاق حي شرق، سيتم طرحه في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو الجاري، وقيمة التأمين مبلغ مليون جنيه، وثمن كراسة الشروط 2000 جنيه.

ويتمثل ثاني المنشآت المطروحة للمزايدة في مطعم وكافيتريا شاطئ ستانلي «المطعم الأرضى»، والمنط الملحق به، وكبائن الحوض الغربي، والمنطقة أسفل كوبري ستانلي، من الناحية الغربية، بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك في جلسة يوم الأربعاء الموافق 25 مايو، وقيمة التأمين مبلغ 2 مليون جنيه، وثمن كراسة الشروط 3000 جنيه.

مزايدات شواطئ الإسكندرية

كما تم طرح شاطئ الزهور «خدمة لمن يطلبها» بنطاق حي العجمي، وذلك في جلسة يوم الخميس الموافق 26 مايو الجاري، وقيمة التأمين مبلغ 15 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهاً.

كما يتم طرح منفذ شاطئ شهر العسل العام، بنطاق حي العجمي، في جلسة يوم الخميس ذاته، بقيمة تأمين 10 آلاف جنيه، وذات الثمن لكراسة الشروط.

وكذلك طرح شاطئ ميامي العام «تشغيل ليلي»، بالإضافة إلى المنفذ النهاري، وتأجير الألعاب المائية، وبيع الخردوات، بنطاق حي المنتزة أول، في جلسة يوم الأحد الموافق 29 مايو، بقيمة تأمين 100 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهاً.

وحق انتفاع بعدد 20 كابينة بشاطئ ستانلي، نطاق حي شرق الإسكندرية، في جلسة يوم الاثنين الموافق 30 مايو، مع إمكانية المعاينة قبل عمليات التزايد، وقيمة التأمين 6 آلاف جنيه، وثمن كراسة الشروط 299 جنيهاً.

آخر موعد للتقديم للمزايدات

وأكدت الإدارة أن آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة 12 ظهراً، بمقر إدارة التعاقدات، في المواعيد المحددة أعلاه قرين كل عملية، على أن تتم الإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.