الحكومة تعلن سعر الأرز الأبيض الفاخر المعبأ.. الكيلو لا يزيد على 18 جنيها

حددت الحكومة، رسميا، سعر الأرز الأبيض الفاخر المعبأ بجودة عالية، بألا يزيد سعر بيعه على 18 جنيها للكيلو جرام، بشرط ألا يزيد نسبة الكسر فيه على 3%، وفقا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي له اليوم الأربعاء.

سعر الأرز الأبيض الفاخر.. وقرار بحظر الامتناع عن تداوله

وشمل القرار التنظيمي الصادر من مجلس الوزراء باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، مع حظر حبسها عن التداول أو إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، جاء ذلك بعد الممارسات التي رصدت حول حجب سلعة الأرز عن التداول بإخفائه الامتناع عن بيعها وعدم طرحها للبيع، ضمن قرار تحديد سعر الأرز الأبيض الفاخر.

واستند قرار مجلس الوزراء لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، حول إلزام حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين بإخطار مديرية التموين التابع لها بكميات الأرز المخزنة لديهم، من أجل الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد والتي تشمل توريد 1 طن أرز شعير من كل فدان مزروع بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان الواحد والذي ينتج حوالي 4 ملايين أرز.

عقوبة احتكار سلعة الأرز

ونص قرار مجلس الوزراء بتطبيق عدة عقوبات على محتكري سلعة الأرز، وتشمل الآتي:

1- الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

2- في حالة العودة بنفس المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.