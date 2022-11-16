«تموين الإسكندرية» تحرر 12 محضرًا ضد المزارعين المخالفين لتوريد الأرز 

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالإسكندرية جولات رقابية بأحياء الإسكندرية اسفرت عن تحرير عدد 12 محاضر بمنطقة أبيس للمزارعين المخالفين للتعليمات الوزارية بعدم توريد شعير الأرز.

ووفقا لبيان مديرية التموين بالإسكندرية اتخذت اللجنة المشكلة من عدد من مهندسي التموين و كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات بتحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين بعدم توريد شعير الأرز باجمالى 14834 كيلو جرام.

الرقابة التموينية وقسم صيانة الحبوب في جولة رقابية بالإسكندرية

وذلك تحت إشراف مؤنس محمد مشرف عام الرقابة التموينية بالمديرية و إدارة تموين و سط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة و اشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة و أحمد هيبة مفتش تموين إدارة وسط و أحمد حسن و أحمد على مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمى و مصطفى محمود مفتش قسم صيانة الحبوب.

استمرار الحملات التموينية بأحياء الإسكندرية

حيث اهتمت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتطبيق التعليمات الوزارية لمنظومة توريد شعير الأرز لهذا العام و تطبيق تكليفات من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية.