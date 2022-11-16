«التموين» تخفّض سعر الأرز الحر في المجمعات الاستهلاكية

تكثّف وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ كميات الأرز الأبيض المعبأ لإتاحته للمواطنين بالسعر الحر من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لها على مستوى المحافظات وعددها 1300 مجمع استهلاكي، يوفر السلع الحرة دون بطاقة تموينية.

سعر الأرز الحر في المجمعات الاستهلاكية

وتطرح وزارة التموين سعر الأرز الحر في المجمعات الاستهلاكية بـ14.50 جنيه، بتخفيض 50 قرشا عن سعره خلال الأسابيع الماضية والذي كان محددا بـ15 جنيها كسعر حر لأي مواطن من المجمعات الاستهلاكية أو السلاسل التجارية الخاصة.

زيادة ضخ الأرز الأبيض للسلاسل التجارية

ووجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتكثيف المعروض من السلع الغذائية خاصة الأرز في منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية، لزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية وخارجها، إذ يبلغ سعر كيلو الأرز على البطاقة التموينية 10.50 جنيه للكيلو، و14.50 جنيه دون بطاقة التموين، فيما تضخ الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية، سلعة الأرز أمام السلاسل التجارية في المحافظات بأسعار متفاوتة، حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.

واتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخرا مجموعة من القرارات التنظيمية لتأمين المخزون الاستراتيجي من سلعة الأرز داخل المنظومة التموينية، تشمل توريد طن أرز من كل مزارع لديه فدان مزروع من الأرز، إذ يعتبر الأرز من السلع الأساسية التي تصرفها البطاقة بحصة بناء على عدد الأفراد على البطاقة، وتحصل البطاقة المدرج عليها أقل من 4 أفراد على كيس أرز واحد، فيما تحصل البطاقة المدرج عليها أكثر من 4 أفراد على 2 كيس أرز.