إنذار من «التموين» لمضارب الأرز بشأن إتمام التعاقد مع هيئة السلع: مهلة 48 ساعة

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنذارًا إلى مضارب الأرز المعتمدة من المديريات والتي لم تستكمل إجراءات تعاقدها مع هيئة السلع التموينية، إذ منحت الوزارة للمضارب مهلة 48 ساعة من تاريخ الإنذار لإتمام التعاقد، محذرة باتخاذ إجراءات بغلق المضارب غير الملتزمة بالقرار.

مهام لجان تفتيش وزارة التموين لضبط منظومة الأرز

وأصدَر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا للمديريات بتشكيل لجان ‏تفتيش بكل مديرية تموين على أن تتكون من «مفتش تموين من المديرية، وضابط من مباحث التموين، وعضو من الهيئة القومية ‏لسلامة الغذاء، ومفتش من جهاز حماية المستهلك، وضابط ‏من المباحث العامة» وذلك لتنفيذ العقوبات الخاصة على غير الملتزمين بالقرارات المنظمة لتداول الأرز، إذ تشمل مهام اللجان على التالي:

‏1-‏ التفتيش على جميع مواقع تخزين الأرز، وتحريز الكميات الموجودة في المواقع غير المعتمدة ووضعها تحت تصرف النيابة بعد تحرير محضر بذلك.

‏‏2-‏ غلق مضارب الأرز غير المعتمدة من مديرية ‏التموين بعد تحرير محضر بالواقعة وتحريز الكميات ‏المضبوطة لحين تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.‏

سعر الأرز التمويني

وأكّدت وزارة التموين اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم تداول الأرز وتوفيره ‏بالأسعار العادلة للمواطنين سواء الأرز الحر الذي توفره الوزارة في فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 14.50 جنيه أو الأرز التمويني الذي تصرفه الوزارة لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 10.50 جنيه.

وتستمر مديريات التموين على مستوى المحافظات التي زرعت الأرز هذا العام في متابعة موسم تداول الأرز من المزارعين، لتنفيذ القرار الوزاري الخاص باستلام طن أرز واحد عن كل فدان مزروع لتأمين المنظومة التموينية من سلعة الأرز.