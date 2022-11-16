منافذ مياه الشرب بالإسكندرية خلال نوفمبر 2022: المواعيد والأماكن لكبار السن

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية عن مواعيد منافذ خدمة العملاء الخارجية التابعة للشركة التي توفر خدمات عدة للمواطنين للحد من ازدحام المقرات الرئيسية ولتسهيل خدمة المواطنين في أمور عدة أبرزها كروت الشحن.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وأماكن سيارات شركة مياه الشرب في الإسكندرية خلال شهر نوفمبر 2022، التي تتم في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة، بحسب بيان شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

منافذ شركة مياه الشرب في الإسكندرية

-منفذ رشدي، العنوان: مول مينا بجوار الديب مول، رشدى، فيما تتم مواعيد العمل: من التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء.

- منفذ جرين بلازا، العنوان: داخل مول جرين بلازا، سموحة الدور الأول، بجوار العربية للطيران، ومواعيد العمل من التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء.

- منفذ الإبراهيمية الخارجي، العنوان: 13 ش عبد المنعم سند، أمام أرض البيرة بالفرع القديم، ومواعيد العمل من التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء.

مميزات المنافذ الخارجية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية

وتساهم المنافذ الخارجية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية في التيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء لتقديم الخدمات الآتية :

- تعاقد على إدخال العدادات.

- استقبال شكاوى.

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

- الاستعلام عن الفواتير.

- سداد الفواتير.