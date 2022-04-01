تعيينات شركة مياه الشرب في الإسكندرية .. رابط النتيجة النهائية

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية لموقع الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن النتائج النهائية للمتقدمين لوظيفة محامي وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2017.

روابط النتيجة النهائية للمتقدمين للوظائف

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية أنه يمكن للمتقدمين لـ وظيفة محامي معرفة النتائج النهائية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على رابط https://alexwater.com.eg/ المباشر https://www.alexwater.com.eg/hr_job/jresulte.php

الأوراق المطلوبة للوظائف وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2017

وطالبت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية بموقع «الفيس بوك»، المتقدمين لوظيفة محامي وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2017 بطباعة استمارة رقم 3 للمقبولين والحضور في الموعد المحدد بالأوراق المطلوبة والموضحة بالاستمارة

نوعية الوظائف المطلوبة وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2017

وكانت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أعلنت عبر الصفحة الرسمية لموقع الشركة علي موقع التواصل الاجتماعي عن حاجتها إلى حاصلين على المؤهلات العليا من خريجي كليات الحقوق أو كلية الشريعة والقانون وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2017

الشروط المطلوبة للمتقدمين للوظائف

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية الشروط العامة للتقديم في وظائف الشركة وفقا للإعلان رقم 2 لعام 2017 وهي كالتالي

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الإسكندرية أو محافظة البحيرة وفقا للعنوان الثابت في بطاقة تحقيق الشخصية.

- شهادة أداء الخدمة العسكرية لا يقل فيها التقدير عن جيد جداً

- يشترط أن يتم التقديم بأعلى مؤهل حاصل عليه.

- التقديم في وظائف شركة مياه الشرب وفق للإعلان رقم 2 لعام 2017 من خلال ملء استمارة التسجيل على الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب على الرابط التالي: www.alexwater.com.eg