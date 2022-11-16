الكشف على 1926 مواطنًا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

قافلة طبية وعلاجية بقرية الروضة

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية الروضة التابعة لمركز ملوي، خلال يومي 14 و15 نوفمبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1926 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تحويل 47 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج

من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 489 حالة جراحة، 462 حالة أطفال، و317 باطنة، 126 قلب، 87 نساء، 155 أسنان، 223 أنف وأذن، 67 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لـ 207 مترددين، و15 حالة موجات صوتية و4 حالات اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 135 مترددا، وخلع اسنان لـ 24 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 47 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 93 مترددا، وذلك من خلال 12 عيادة متنقلة.