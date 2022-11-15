مصرع شخص مجهول صدمته سيارة نقل في المنيا

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه، مساء اليوم، إذ صدمته سيارة نقل أثناء عبوره طريق الصعيد الزراعي السريع، أمام مديرية الزراعة في مدينة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة.

مصرع شخص مجهول صدمته سيارة نقل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم «5369 ن ا د» نقل، بشخص مجهول الهوية، أثناء عبوره طريق مصر أسوان الزراعي السريع أمام مديرية الزراعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى انتداب مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وتبين أن المتوفى يبلغ من العمر 50 عاما تقريبا، وتجر إدارة البحث الجنائي التحريات اللازمة، لتحديد هوية المتوفي والتوصل إلى أهليته.