محافظة المنيا تطرح كميات من الأرز بأسعار مخفضة ببني مزار بدءا من الغد

أعلنت محافظة المنيا عن طرح كميات إضافية من الأرز وذلك بالأسواق، بدءا من غد الاثنين بسعر 15,50 للكيلو المعبأ و12,50 للكيلو السائب وكذلك بالشركة المصرية بمركز بني مزار وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة وضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار ومصادرة كافة الكميات المحتكرة في المخازن وإعادة بيعها للمواطنين بالأسعار المناسبة.

ضبط مخازن تحتكر الأرز ببني مزار

يأتي ذلك عقب الجولة الميدانية التي أجراها الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا بمركز بني مزار وأسفرت عن ضبط ومصادرة الكثير من كميات الأرز المحتكرة في المخازن.

محافظ المنيا يبحث مع التجار مدى توافر الأرز

وبحث محافظ المنيا، في وقت سابق مع عدد من التجار والموردين للأرز بجميع مراكز المحافظة، مدي توافر السلعة داخل الأسواق وتشبع المحال التجارية لضمان عرض السلعة بالأسعار المناسبة لكافة فئات المواطنين، دون احتكار كميات الأرز الموردة من قبل التجار، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين والتجار.

وحرص محافظ المنيا، على عقد هذا اللقاء مع التجار للوقوف على المشكلات والمعوقات أمام توفير سلعة الأرز بالأسواق، مؤكداً على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستعدة لتقديم كافة التصاريح الخاصة وفقا للقواعد القانونية المنوط بها.

استمع المحافظ، إلى آراء ومقترحات التجار، لتحقيق الأهداف المطلوبة وتشبع السوق من سلعة الأرز بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، وحثهم على توحيد الجهود والتكاتف من أجل الوطن.

وناشد المحافظ، التجار بجميع المراكز بعدم احتكار السلع والمواد الغذائية، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية حيال وجود مخالفات تتعارض مع القانون.