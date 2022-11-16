تنظيم يوم رياضي تحت شعار «اتحضر للأخضر» بمركز شباب في المنيا

نظم مركزا شباب قريتي نزلة أسمنت وبلنصورة بأبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا، يوما رياضيا تحت شعار «اتحضر للأخضر».

تضمن برنامج اليوم الرياضي، التجمع بالملعب، ثم الاصطفاف وتحية العلم، ثم تابع علاء أبوزيد مدير مركز شباب نزلة أسمنت سباقات: شد الحبل، ألعاب القوى، ألعاب صغيرة وترويحية، مباراة كرة قدم.

يوم نظافة عامة بمركز شباب جوادة بمطاي

وقرية جوادة بمركز مطاى، تم تنظيم يوم نظافة عامة بالمبنى الإداري من الداخل والخارج، والملعب، بحضور مدير المركز كامل أحمد عبد الفضيل، وذلك إيمانا بالمحافظة على نظافة المرافق، وحتى يكون المركز في حالة جيدة ويليق لاستقبال الأعضاء المركز، في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة، ومدير عام مديرية الشباب الرياضة بالمنيا بالاهتمام بالنظافة العامة.

وفي قرية صفانية بمركز العدوة، تم تنفيذ ندوة ثقافية عن المواطنة وقبول الآخر، بحضور طوسن حلمي مدير إدارة شباب العدوة، ورجب غزاوي رئيس مجلس الإدارة، حيث تناولت الندوة شرح معنى المواطنة وكيفية التعامل مع الآخرين من خلال سلوكيات واتباع بعض الإرشادات.

ندوة حول تأثير الزيادة السكانية على المجتمع

ونظم مركز شباب الرحمانية بديرمواس، ندوة تحت عنوان تأثير الزيادة السكانية على المجتمع، حيث تناولت الندوة أسباب الزيادة السكانية ومدى تأثيرها الضار على الفرد والمجتمع وكيفية مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية والحد منها، وتأتي الندوة في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بتنفيذ أنشطة تناسب كل الأعمار في كل المجالات، وتنفيذ أنشطة تناقش قضايا المجتمع المختلفة وإيجاد الحلول المناسبة لها وكيفية مواجهتها.