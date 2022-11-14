افتتاح دورة الألعاب الرياضية الأولى لكليات جامعة المنيا

افتتح الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، دورة الألعاب الرياضية الأولى لكليات جامعة المنيا تحت شعار في حب مصر، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة النشاط الرياضي، والمقامة على مدار شهر كامل اعتبارا من 14 نوفمبر حتى منتصف ديسمبر المقبل، في مختلف الألعاب الرياضية وبمشاركة ذوي الهمم، تلبية لاحتياجات وميول الطلاب، واكتشاف المواهب الطلابية وتنمية روح المنافسة والولاء والانتماء للوطن.

بناء شخصيىة الطالب

وأكد «فرحات» أن الجامعة تدرك تماما بأن دورها لا يقتصر على التعليم والبحث العلمي ولكن لها دور أهم هو بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته ومهاراته وصقل موهبته، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم دورة الألعاب الرياضية هذا العام، والاهتمام بالأنشطة الرياضية بصفة خاصة، التي هي من أهم أسس تحقيق هذا الهدف.

كما تأتي هذه الفعالية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «الرياضة أسلوب حياة»، مشيداً بكثافة الإقبال وحماس الطلاب على المشاركة بما يؤكد نجاح استراتيجية الجامعة في توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية، مشيراً إلى أن الجامعة تولي أهمية كبيرة في رفع كفاءة منشآتها الرياضية لخدمة أبناءنا الطلاب، ومقدما الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا اليوم الجميل من الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومكاتبها بالكليات، وكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والسياحة والفنادق، والطلاب المشاركين في الافتتاح للظهور بهذا المظهر المشرف.

افتتاح الدورة الرياضية بجامعة المنيا

وأبدى محافظ المنيا سعادته بمشاركته في افتتاح الدورة الرياضية لجامعة المنيا، مؤكداً بأنها استمرار لدور الجامعة في إعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن واستثمار طاقات الشباب من خلال دعم الأنشطة المختلفة، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة السياسية علي الاهتمام بالشباب وجعله من أولويات العمل باعتبار الشباب هم ركائز الأمم وأساس تقدم البلاد، موضحاً أن هذا ما ظهر بوضوح في نجاح مصر في تنظيم القمة العالمية للمناخ COP27، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين بفعاليات الدورة الرياضية.

ضم برنامج الحفل الافتتاحي للدورة، طابور عرض لكليات الجامعة المشاركة، والسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات فنية وغنائية قدمها فريق كورال الجامعة بمشاركة كلية التربية النوعية ومراكز الفنون بالجامعة، وعروض أخرى رياضية لطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية.

وشملت الفعاليات فقرة تمرينات بعنوان «شمس مصر»، وعروض المنازلات «كاراتيه وكونغ فو»، وتعبير حركي «بنات»، واختتمت فعاليات الحفل الافتتاحي بمباراة تجمع نادي المنيا الرياضي ومنتخب جامعة المنيا.

فعاليات الدورة الرياضية

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الرياضية تشمل 8 أنشطة وهي «كرة القدم، والكرة الخماسية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وألعاب القوى، والكاراتيه، والإسكواش»، و5 أنشطة أخرى لذوي الهمم تشمل «كرة الجرس، وكرة القدم الحركية، ورفع الأثقال، وألعاب القوى»؛ لتتم هذه الفعاليات على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى منافسات على مستوى كل كلية لتحديد المراكز الأولى في كل الألعاب لتمثيل الكلية في تصفيات المرحلة الثانية التي تعقد على مستوى الجامعة.