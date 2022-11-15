«تشريعية اتحاد العمال» تراجع مشروع قانون العمل قبل مناقشته بمجلس النواب

ناقشت اللجنة التشريعية باتحاد نقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد، مشروع قانون العمل، والذي أقره مجلس الشيوخ منذ عدة أشهر، تمهيدًا لمناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

اللجنة التشريعية باتحاد العمال

حضر الجلسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، والنائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، ومجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد، وعماد حمدي نائبا عضو المجلس، ومحمد عيسى مستشار نقابة النقل البري.

وأكد جبران، خلال الجلسة، أنّ اتحاد العمال يسعى إلى إقرار قانون عمل جديد يهدف إلى التوازن بين أطراف العمل الثلاث في الحقوق والواجبات.

تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص

وأضاف جبران أن المرحلة الحالية تستدعى أن يكون لدينا قانون عمل له فلسفة واحدة وهي الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص خاصة، وأن توجه الدولة حاليًا هو دعم القطاع الخاص لكي يكون له الدور الأكبر في التنمية ومشاركته، في كل المشروعات وكذلك دعوته للمشاركة في المنشآت الصناعية التي تملكها الدولة.

وفي نهاية الجلسة، طلب جبران من أعضاء اللجنة التشريعية الانعقاد بصفة دورية حتى يتم الانتهاء من مشروع قانون العمل للتفرغ بعد ذلك؛ لمناقشة المحاور الخاصة بالحوار الوطني تمهيدًا لإرسالها لإدارة الحوار.