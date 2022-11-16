إلهام شاهين وسولاف فواخرجي تحضران ندوة لبلبة بمهرجان القاهرة السينمائي

حرصت إلهام شاهين، وسولاف فواخرجي، ومحمود حميدة على حضور ندوة تكريم الفنانة لبلبة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتقام حاليا ندوة تكريم الفنانة لبلبة بمسرح النافورة، وحرص على الحضور أيضا مدير التصوير محسن أحمد والإعلامية بوسي شلبي.

تكريم 3 من رموز السينما

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، يكرم في دورته الحالية 3 من رموز السينما، وهم لبلبة والمخرج المجري بيلا تار والمخرجة كاملة أبو ذكري.

افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 الأحد الماضي، بحضور نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، وأمير رمسيس مدير المهرجان، والمخرج المجري بيلا تار، والمخرجة ناعومي كاواسي، وعدد من نجوم الفن؛ منهم يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، نبيلة عبيد، درة، وفاء عامر، نيرمين الفقي، حسن الرداد، ومحمد فراج، كريم فهمي، وأحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ناهد السباعي، إنجي المقدم، الفنانة اللبنانية نور، سوسن بدر، والفنان شريف منير، وخالد النبوي، والفنان القدير أحمد عبد العزيز، وهاني شاكر، سميرة أحمد، صفية العمري.