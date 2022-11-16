عرض فيلمي «الحب بحسب دالفا» و«العايلة» في مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

يعرض اليوم فيلم «الحب بحسب دالفا» والمنافس ضمن المسابقة الدولية، يشارك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44.

أحداث فيلم «الحب بحسب دالفا»

فيلم الحب بحسب دالفا لـ إيمانويل نيكو، إنتاج مشترك بين بلجيكا وفرنسا لعام 2022، وتدور أحداثه حول «دالفا» التي تعيش مع والدها بمفردها، وذات ليلة، تقتحم الشرطة منزلهما وتأخذها إلى دار رعاية، إذ تكتشف تدريجيا أن الحب الذي تحمله لوالدها ليس كما ظنت.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 83 دقيقة، في الساعة الـ3:30 عصرًا بالمسرح الكبير.

مسابقة آفاق السينما العربية

وضمن مسابقة آفاق السينما العربية، يقدم مهرجان القاهرة لجمهوره، اليوم، فيلم العايلة، والذي يعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «العايلة» لـ مرزاق علواش، وإنتاج الجزائر لعام 2022، وتدور أحداثه حينما كان الحراك الشعبي الجزائري على أشده، يحاول وزير فاسد سابق مغادرة البلاد برفقة عائلته، ولكن الخلافات تشتعل بين أفراد الأسرة.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 95 دقيقة، في الساعة الـ 4:15 عصرًا بالمسرح الصغير.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.