اليوم.. أولى عروض برنامج «الأفلام القصيرة 1» في مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم برنامج «الأفلام القصيرة 1» ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويتضمن فيلم «دعوة من الخلا للبحر»، للمخرج مراد أبو عيشة، إنتاج الأردن- ألمانيا، إذ يعرض لأول مرة عالميًا، وتدور أحداثه حول محاولة ياسمين ابنة الإثني عشر عامًا وأختها الكبرى «أحلام» الهروب من الحدود التي أقرّها والدهما، لتجنب مصير محتوم حتى تصلان إلى بحر أسطوري.

«الأفلام القصيرة 1»

«الغميضة» فيلم لـ كارولينا بيلكا، من إنتاج بولندا عرض عالمي أول، وتدور أحداثه حول تحول الغميضة إلى ما هو أكثر من مجرد لعبة، عندما تصبح طفلة صغيرة مهتمة بالبحث عن الحب والدفء المفقودين أكثر من العثور على أصدقائها.

أحداث فيلم «موجات يوجين الأخيرة»

موجات يوجين الأخيرة لـ ديلان ويركمان، إنتاج هولندا، يعرض دوليًا لأول مرة، وتدور أحداثه حول انطلاق تيرانس وصديقته سان في رحلة في منزلهما المتنقل إلى جنوب فرنسا لزيارة صديق قديم، ليجدا أنفسيهما أمام واقع عالم متغير.

«رقم 8» لـ مايكل برادلي، إنتاج أستراليا، ويعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، وتدور أحداثه حول ليلى، التي كانت يومًا ما عازفة بيانو في الحفلات، وكان حب حياتها هو جورج، تنبثق ذكرى ما عند برك صخرية لها شكل رقم 8، تكشف تلك الذكرى كيف انحرف مسار الحياة عما كان عليه.

ليلة هادئة في منتزه مونتيري لـ شيو تشي تشارلز دونج، إنتاج الولايات المتحدة، الصين، يعرض لأول مرة دوليًا، وتدور أحداثه حول جيانج الذي يمر بمسرح كان عادة ما يزوره في طفولته، لتحيا في رأسه ذكرى ما، محملا بالشوق إلى أمه، يعاود جيانج زيارة المسرح ويتصالح مع ماض لا يمكن نسيانه.

الفيلم المصري «ماما»

«ماما» لـ ناجي إسماعيل، إنتاج مصر، يُعرض لأول مرة عالميًا، تدور أحداثه حول فتاة في الحادية والعشرين من عمرها تخبئ سرًا خطيرا لتحمي نفسها هي وأخيها.