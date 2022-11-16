مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم توك توك وموتوسيكل بكفر الزيات

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك ودراجة نارية موتوسيكل، على طريق «عزبة الحطيم - منشأة سليمان» التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر الزيات العام، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع شاب وإصابة آخر

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك ودراجة نارية موتوسيكل على طريق «عزبة الحطيم - منشأة سليمان» بدائرة المركز، مما أدى إلى مصرع شاب، وإصابة آخر.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شاب يدعى «عبدالعزيز. و. ال» ويبلغ من العمر 15 عاما طالب في المرحلة الثانوية، ومقيم بقرية منشأة سليمان، قائد الدراجة النارية «موتوسيكل» وإصابة سائق التوك توك، ويدعى عبد المعطي عبد الغني، ويبلغ من العمر 52 عاما، سائق توك توك بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسد.

السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة

وتبين من التحريات، أن سبب الحادث، اختلال عجلة القيادة بيد سائق الموتوسيكل بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر الزيات العام، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة، وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث، وإعداد تقرير طبي بشأن المتوفي، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.