رئيس جامعة أسيوط: زيادة أعداد الطلاب الوافدين لـ20 ضعفا

شهد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، ورشة عمل بعنوان: «طلاب الدراسات العليا الوافدين.. مشاكل وحلول»، التي نظمها مكتب الابتكار وتسويق التكنولوجيا TICO، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن سلسلة الندوات التى يقوم بها مكتب التايكو.

وأعلن خلال محاضرته نجاح الجامعة فى زيادة أعداد الطلاب الباحثين الوافدين للجامعة للدراسة في مرحلة الدراسات العليا، من 218 طالبا وافدا عام 2018، إلى أن بلغ عددهم حاليا هذا العام، 4772 طالبا وافدا، مشيرا إلى أن التقدم الملحوظ فى تصنيف الجامعة إقليميا ودوليا، ساهم فى زيادة الأعداد على هذا النحو.

إشعاع حضاري وتنموي

جاء ذلك خلال المحاضرة الرسمية التى قدمها رئيس الجامعة، إذ أكد موقع ومكانة جامعة أسيوط المتميز، كمركز إشعاع حضاري وتنموي، تحرص على جذب الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، تنفيذا لاتجاه الدولة وسياسة عمل وزارة التعليم العالي.

سفراء جامعة أسيوط

وعرض الدكتور أحمد المنشاوى بعض الإجراءات التى اتخذتها إدارة الجامعة للتيسير على الوافدين واعتبارهم سفراء لجامعة أسيوط ولمصر داخل بلادهم وما لهذا من أهمية وبعد ثقافى وسياسى وحضارى.

تطوير الخدمات التعليمية

كما استعرض رئيس الجامعة جهود الجامعة فى تطوير خدماتها التعليمية لخدمة طلابها الوافدين وتم إعداد دليل إلكترونى للوافدين والعمل على إنشاء قاعدة بيانات لمعرفة الوظائف التى يعمل بها الطالب الوافد بعد استكمال دراسته بالجامعة كما قامت أيضاًً الجامعة بتحديث البرامج الدراسية للتوافق مع سوق العمل داخليا وخارجيا مع الوضع فى الإعتبار الحفاظ على قيمها العلمية والبحثية.