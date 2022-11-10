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جهاز بدر: إنهاء 76 % من المرحلة الثانية لـ«مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية»

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منة عبده
08:09 م | الخميس 10 نوفمبر 2022
سكن موظفى العاصمة الإدارية بمدينة بدر.. صورة أرشيفية

سكن موظفى العاصمة الإدارية بمدينة بدر.. صورة أرشيفية

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه جاري العمل على المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية داخل المدينة بنسب متقدمة، تزامنًا مع انتهاء المرحلة الأولى من المشروع بنسبة 100 %، التي أصبحت جاهزة للتسليم الفوري، عند انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة. 

المرحلة الثانية من المشروع تضم 4704 وحدة سكنية

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن نسبة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بلغت 76 %، بإجمالي 196 عمارة، تضم 4704 وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق، وتم تنفيذها بجوار عمارات المرحلة الأولى، ليكون كمبوند سكني واحد متكامل الخدمات.

وأوضح «مندور» أن نسبة إنجاز المرحلة الثالثة من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بلغت 30 %، بإجمالى 7080 وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق، ويتوفر داخلها عدد من المبانى الخدمية، لتوفير حياة متكاملة للموظفين المخصص لهم هذه الوحدات السكنية. 

نادى بدر الرياضي تم إنشاؤه على مساحة 27 فدانًا

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى نادى بدر الرياضي الذي جرى إنشاؤه على مساحة 27 فدانًا بتكلفة 160 مليون جنيه، الذي يضم: «ملعب كرة قدم قانوني، مسجد، قاعة اجتماعات، 2 ملعب تنس، 2 ملعب خماسي، وجميع الأنشطة الترفيهية والرياضية»، حيث بلغت نسبة إنجازه نحو 66%.  

وذكر أنه من المخطط توفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، وحاليا تم الانتهاء من تنفيذ نحو 9024 وحدة سكنية ضمن المشروع داخل المدينة، كما تم التواصل مع الموظفين المخصص لهم الوحدات بمشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، من قبل وزارة الإسكان. 

أوضح أن مساحة شقق سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، تتراوح ما بين 115 إلى 118 مترًا، حيث تتكون الشقة من 3 غرف وصالة وريسبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية.

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%10 نسبة إنجاز المرحلة الثالثة من «سكن موظفي العاصمة الإدارية» بمدينة بدر

مواصفات سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.