«التضامن»: دعم زواج 1135 فتاة يتيمة في 10 مراكز بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، دعمها لزواج الفتيات اليتيمات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ «البرلس - بيلا - الحامول - دسوق - الرياض - سيدى سالم - فوه - قلين - كفر الشيخ - مطوبس».

التضامن الاجتماعي تعمل على توفير كافة سُبل الدعم

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على توفير كافة سُبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، ورفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

دعم زواج 1135 فتاة يتيمة

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه إلى الآن تم دعم زواج عدد 1135 فتاة يتيمة بقرى ومراكز كفر الشيخ وذلك منذ بداية العمل بالنشاط إلى الآن، حيث تم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لها.

وأشار «شعبان»، أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات بكفر الشيخ نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات في بناء حياة جديد، لافتًا إلى أن جمعية الأورمان في محافظة كفر الشيخ بدأت نشاطها في دعم زواج اليتيمات قبل عدة سنوات، واستمرت في هذا النشاط حتى الآن دون انقطاع وأكبر احتفالات الزفاف الجماعي تُنظمها الجمعية حيث تُقام الاحتفالات لزفاف المئات من الفتيات اليتيمات، وتستمر الجمعية في تقديم مساعدات الزواج لليتيمات شهريًا.

يذكر أن، جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج عدد 19893 فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.