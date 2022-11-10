افتتاح معرض لتوزيع الملابس الجاهزة بمركز دسوق بكفر الشيخ «صور»

شهد مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح معرض الأورمان الخيري لتوزيع الملابس الجاهزة مجاناً، حيث استفاد بالمعرض المئات من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا بقرى مركز دسوق.

حضر افتتاح المعرض السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، ومدير الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، ومدير عام إدارة التضامن الاجتماعي بدسوق، وقيادات جمعية الأورمان.

للأسر الأولى بالرعاية

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم كافة سُبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد «مسلم»، أن تنظيم معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية تمت عن طريق عمل خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة، لافتاً إلى أن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه عن تكسب قوت يومه وأسرته.

توجيهات محافظ كفر الشيخ

وأوضح «مسلم»، أن تنظيم المعرض جاء بدعم وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حيث تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر تاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجاً في كافة المناطق الفقيرة.

وأضاف «مسلم»، أن المديرية تصل إلى جميع قرى المحافظة، وتم إقامة العديد من المشروعات التنموية في محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع جمعية الأورمان كـ«القرض الحسن، وتسليم الأكشاك، وزواج الفتيات اليتيمات، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة»، كما تم توزيع كراتين رمضان واللحوم وبطاطين الشتاء بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.