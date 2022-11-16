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لبلبة: موهبتي ظهرت بعمر الـ3 سنوات.. وأنور وجدي طلب يشوفني

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أبانوب رجائي
04:14 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
لبلبة

لبلبة

بدأت منذ قليل، ندوة الفنانة لبلبة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمود حميدة، وإلهام شاهين، وحسين فهمي، وأحمد حاتم، وركين سعد، وسلاف فواخرجي.

بداية لبلبة الفنية ودور أنور وجدي

بدأت الفنانة لبلبة حديثها، قائلة: «أنا مختارتش الفن، وموهبتي بدأت تبان للجمهور وأنا سني 3 سنين، وأي حد كان بيدخل البيت كنت بقلده، وبدأت بعمتي وبتاع الفول، وأمي لاحظت أني غير إخواتي وأنا عندي 5 سنوات، راحت مودياني مسابقة مواهب»، مضيفة: «بعدها جه نيازي مصطفى وقال لأمي هاتي بنتك ونشوفها بتعرف تمثل ولا لا».

أكملت لبلبة: «أنور وجدي جه يشوفني وأنا بقلد الناس، وبعدها جه المنتج البيت، وقال إن انور عاوز يجيلها، ومضى ماما، وبدأت أشتغل معاه».

لبلبة تتذكر عاطف الطيب بالدموع

أضافت لبلبة خلال الندوة: «سمير سيف اشتغلت معاه، وهو مساعد مخرج، وأول فيلم كان (الشيطانة التي أعجبتني)، وعملت معاه 4 أفلام، وكان فيه مشهد مع محمد صبحي، واكتشفني في المشهد ده، وقالي ممكن تعملي أفلام مش كوميدية، وهو (لهيب الانتقام) مع نور الشريف».

وتابعت: «في نفس الوقت جالي فيلم عاطف الطيب (ضد الحكومة)، وخفت منه جدا، وقالي وقتها متخافيش كل الناس عاملين شغل حلو، زي أبو بكر عزت»، وواصلت: «عاطف الطيب كان جاد، ومكانش بيقولي حلوة أو هايلة، زي ما متعودة، واكتشفت أن في 3 مشاهد مهمين ليا اتشالوا من الفيلم، ومدير السينما قال إن الفيلم هيتمنع لولا الـ3 مشاهد دول».

واختتمت لبلبة بدموع تراوغ عينيها: «بعدها قابلني عاطف الطيب، وبشير الديك وعدني بفيلم (ليلة ساخنة)، وكان أول عرض له بمهرجان القاهرة، وبعدها كل النقاد تنبأوا لي بجوائز كتير، وعاطف الطيب ملحقش يشوف الجوايز اللي خدتها».

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بقلم أبانوب رجائي