تنفيذ إصلاحات للطرق والمحاور المؤدية للعاصمة الإدارية.. اعرف التحويلات المرورية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

يأتي ذلك تزامنا مع تنفيذ إجراء بعض الإصلاحات على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة الإدارية.

غلق طريق بن زايد الجنوبي

وتقرر غلق طريق بن زايد الجنوبي، اعتبارا من الساعة 11مساء يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر، ولمدة شهر ما يستلزم إجراء بعض التعديلات لتسيير الحركة المرورية ولذلك على النحو التالي: تحرك عربات النقل الثقيل على طريق جنوب الجنوبي.

وتحرك العربات الملاكي فقط في الحارة البطيئة لطريق بن زايد الجنوبي، ويمنع نهائيا أي تواجد لــ عربات النقل، والباعة الجائلين، على طريق بن زايد الجنوبي لأي سبب من الأسباب.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.