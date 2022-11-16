تشييع جثمان شاب عشريني لقي مصرعه في حادث بسوهاج

شيع المئات من أهالي مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، جثمان شاب عشريني، لقي مصرعه في حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة.

حادث تصادم سيارة بعمود إنارة

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدادم سيارة بعامود إنارة، ووجود حالة وفاة وإصابة طالبة بدائرة المركز.

وبالفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة على الطريق، ما أدى إلى مصرع شاب يُدعى «أ. م»، 25 سنة، وإصابة «فاطمة. ا»، تبلغ من العمر 23 سنة.

رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل البلاغ، وجرى نقل جثة إلى مشرحة المستشفى العام، والمُصابة تم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

جارٍ رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت بسبب الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة تحقيقاتها.