جامعة النيل تفوز بجائزة أحسن بحث علمي في مؤتمر «علوم الراديو»

فاز مركز أبحاث النانو إلكترونيات للدوائر والنظم المتكاملة «نيسك» بجامعة النيل الأهلية، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، بجائزة أحسن بحث علمي ضمن فاعليات المؤتمر القومي الثامن والثلاثون لعلم الراديو، والذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ممثلة في اللجنة الوطنية لعلم الراديو.

وتناول البحث الفائز التوصل لطريقة اقتصادية لتحضير حبر طباعة الدوائر الإليكترونية على الوسائل المختلفة؛ والذي يتم استيراده من الخارج سنويا بمبالغ طائلة تصل لآلاف الدولارات؛ ويعتبر البحث مُخرج مشروع بحثي بالتعاون بين هيئة الطاقة الذرية وجامعة النيل الأهلية ممثلة في مركز أبحاث النانو إلكترونيات للدوائر المتكاملة.

وشارك في البحث العلمي الدكتور أحمد مدين، مدير مركز أبحاث النانو إلكترونيات بجامعة النيل الأهلية، و أحمد مجد، باحث سابق بالجامعة، ومن هيئة الطاقة الذرية، الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتورة أماني رأفت، الأستاذ بالهيئة.

ومن جانبه قدم الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، التهنئة للفريق البحثي الفائز، مؤكدا أن المؤتمر القومي الثامن والثلاثون لعلم الراديو تناول العديد والجديد في عدد من الموضوعات المتعلقة بالهوائيات والأجهزة البصرية والشبكات والاتصالات الآمنة والإشارات للاتصالات والهوائيات، وكعادتها دوما جامعة النيل وفرقها البحثية والعلمية تثبت أنها رائدة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وستظل الجامعة وإداراتها المختلفة داعمة للبحث العلمي في مصر والمنطقة العربية.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد مدين، مدير مركز أبحاث النانو إلكترونيات بالجامعة، إن جامعة النيل الأهلية فخورة بمشاركتها وفوزها بأحسن بحث علمي في واحد من أهم مؤتمرات علوم الراديو في العالم، حيث يعد المؤتمر واحد من أكبر وأقدم وأهم المؤتمرات السنوية التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.